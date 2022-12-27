Омичи одержали победу над «Барысом» в первенстве КХЛ

«Авангард» остался на четвертом месте в турнирной таблице конференции «Восток» Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) после победы над казахстанским «Барысом». Встреча прошла 26 декабря в Омске.

Хозяева были сильнее, выиграв 5:2. Голы у омичей провели Никита Михайлов, Иван Мирошниченко, Сергей Толчинский, Александр Дергачев и Алекс Броадхерст. Иван Мирошниченко, забивший в первом периоде после выхода один на один с вратарем соперников, провел свой первый матч после тяжелой болезни.

Победа над «Барысом» стала для «Авангарда» четвертой подряд. Омская команда набрала 54 очка и отстает от идущей третьей новосибирской «Сибири» только на одно очко, хотя провела на два матча меньше.

28 декабря «Авангард» также дома сыграет с екатеринбургским «Автомобилистом». Это будет тысячный матч омичей в КХЛ.

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Валерий Лавский