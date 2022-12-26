«Молот» переиграл красноярский «Сокол»

Трудную победу в рамках чемпионата ВХЛ одержала пермская хоккейная команда «Молот» на своем льду. Красноярский «Сокол» расположился на пятом месте в турнирной таблице, «Молот» - на пятнадцатой позиции. Тем не менее, старт вышел за пермяками. Они забросили четыре безответные шайбы. Отличились Алексей Шубин, Егор Манин, Константин Пархоменко и Игорь Зенчиков.

После этого гости бросились в погоню и сумели отыграть три гола, но спасти матч им не удалось. Итог матча – 4:3. Подопечные Сергея Бердникова усилил позиции в борьбе за попадание в зону плей-офф.

Последний матч в этом году «Молот» проведет 28 декабря против «Ермака» из Ангарска.