С привязкой к событию

Петербург — один из лидеров России в сфере деловых и культурных мероприятий, при этом городу по-прежнему есть куда расти. В таком контексте, по мнению экспертов, на первый план выходит развитие местной событийной инфраструктуры, одна из главных задач которой — привлекать в Северную столицу новые мероприятия.

По данным комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга, прежде всего туристы приезжают в Северную столицу с культурно-познавательными целями, на втором месте — поездки в гости к друзьям или родственникам, на третьем — деловой туризм.

Сегодня, по словам Антона Панарина, эксперта практики стратегического консультирования в недвижимости «Технологии доверия», город в целом удовлетворяет спрос на площадки для проведения развлекательных и деловых мероприятий, учитывая сезонность и специфику рынка, сложившуюся после введения ограничений в связи с распространением COVID-19.

«При этом с точки зрения проведения мероприятий культурно-развлекательная сфера восстанавливается быстрее, чем деловая отрасль, которая уже привыкла и осознала все прелести формата онлайн. В летнее время многие общественные пространства замещают собой концертные площадки ("Севкабель Порт", двор Гостинки, Парк 300-летия Санкт-Петербурга) и принимают музыкальные фестивали и концерты»,— поясняет эксперт.

Что касается специализированных площадок для конгрессной и выставочной деятельности, то среди них эксперты выделяют конгрессно-выставочный центр «Экспофорум», конгрессный центр «Петроконгресс», культурно-выставочный центр «Евразия», конгресс-центр «Ленполиграфмаш», конгресс-холл «Васильевский», государственный комплекс «Дворец конгрессов» (Константиновский дворец) и Таврический дворец.

По данным мониторинга Конгрессно-выставочного бюро комитета по развитию туризма, в Петербурге насчитывается 235 объекта, обладающих инфраструктурой для проведения деловых мероприятий. Большинство форумов, конгрессов, конференций и симпозиумов проводится на неспециализированных площадках: более половины от общего объема конференц-залов Петербурга приходится на отели (130 площадок).

Дефицитные локации

Согласно данным Рейтинга событийного потенциала регионов России Выставочного научно-исследовательского центра R&C, по уровню развития конгрессно-выставочной инфраструктуры Петербург занимает третье место, уступая только Москве и Краснодарскому краю. При расчете показателя учитывается наличие в регионе специализированных площадок для проведения мероприятий и отелей с конгрессными возможностями.

По словам Натальи Белковой, генерального директора Коммуникационного агентства 4D, несмотря на то, что Петербург — второй город России, разница с московскими площадками здесь колоссальная. «Это касается и количества, и качества. Наибольший дефицит город испытывает в конгрессных центрах. Спрос все время превышает предложение. При этом, кроме "Экспофорума", оставшиеся несколько конгрессных центров изначально строились под другие цели. Если нужно провести мероприятие конгрессного формата вместимостью до 500 человек на помощь приходят отели, хотя сейчас их тоже становится меньше. Если говорить о среднем формате от 500 до 5 тыс. человек (наиболее популярный запрос на 1,5–2 тыс. человек), то здесь ситуация сложнее: как правило, мы берем в аренду концертные площадки и делаем застройку. Хотя выбор последних тоже невелик»,— поясняет она.

Как отмечает госпожа Белкова, в отличие от столицы, в Петербурге никогда не было больших современных клубов, которые полностью оснащены оборудованием и мебелью. Раньше большое мероприятие можно было провести в «Ленэкспо», но в пандемию он был перепрофилирован в госпиталь. «Площадок осталось не так много, и они продолжают переживать не лучшие времена: концертов сейчас так же мало, как и в пандемию. Площадки закрываются, кто-то меняет профиль (например, "Главклаб" стал рестораном). С выставочными пространствами ситуация более благоприятная. Под этот формат подходят и лофты, и музеи, которых в Петербурге в достатке»,— заключает она.

При этом по словам Наталии Беляковой, доцента НИУ ВШЭ, количество участников большинства корпоративных деловых мероприятий в Петербурге (82%) в 2022 году не превышает 50 человек. «То есть события сами по себе становятся меньше. Учитывая это, можно сказать, что в городе достаточно площадок на различные вкус и кошелек. Довольно много четырех- и пятизвездочных отелей с конференц-залами. Кроме того, Петербург — это город вузов, которые также активно предлагают свои возможности для проведения конференций. И если раньше они чаще становились просто научными партнерами мероприятия, то сейчас готовы организовать заказчику площадку "под ключ"»,— добавляет эксперт.

Влияние пандемии

Что касается пандемии, то, по мнению господина Панарина, в основном она ударила по креативным кластерам и пространствам, которых с 2020 года закрылось сразу несколько. Также серьезный урон понес сегмент малых концертных площадок (до 1 тыс. человек), при этом в нем довольно высок коэффициент замещения новыми объектами с учетом более низких требований к открытию площадки.

По словам Дарьи Островской, генерального директора Выставочного научно-исследовательского центра (ВНИЦ) R&C, в пандемию на фоне вынужденного простоя некоторые операторы комплексов в России пошли на меры по перепрофилированию своих площадей. Часть площадок отдали помещения под госпитали. При этом в Петербурге под госпиталь был перепрофилирован только выставочный комплекс «Ленэкспо». А после того, как госпиталь расформировали, комплекс планово отдали под снос. В целом же после возобновления конгрессно-выставочной деятельности в офлайн-режиме основные конгрессно-выставочные площадки работают преимущественно по назначению.

Как отмечает Сергей Воронков, генеральный директор «ЭкспоФорум-Интернэшнл», президент Российского союза выставок и ярмарок, сегодня рынок до сих пор находится на этапе восстановления после пандемии. «В 2020–2022 годах число мероприятий сократилось на 20%. Дополнительным усугубляющим фактором стала геополитическая обстановка. Хотя за этот год мы научились создавать замену крупным международным мероприятиям, их потеря все равно чувствительна. Только в 2022-м у нас отменилось четыре события (Международный энергетический конгресс, Международный конгресс математиков, Международный арктический форум, Всемирная конференция по межкультурному и межрелигиозному диалогу). А это 20 тыс. участников и три-четыре месяца загрузки комплекса. Общий убыток от потери подобных событий может достичь 4 млрд рублей»,— делится он.

Как отмечают в комитете по развитию туризма, до пандемии КВЦ «Экспофорум» был заполнен собственными и гостевыми мероприятиями настолько, что ряду организаторов приходилось отказывать. В том числе в связи с этим обстоятельством в период 2018–2019 годов обсуждался вопрос строительства второй очереди данного объекта, но пандемия и здесь внесла свои коррективы.

Перспективы развития

В определенный период, по мнению экспертов, в Петербурге не хватало площадок средней вместимости — на 1,5–3 тыс. человек. Сейчас, как отмечает господин Панарин, дефицит качественных площадей такого формата сохраняется. Правда, встает вопрос об их актуальности, учитывая не слишком динамичное восстановление делового туризма.

В данный момент, по словам господина Воронкова, количество площадок вместимостью 1,5–3 тыс. человек в Петербурге составляет около 5% от общего числа конгресс-центров и гостиниц, предлагающих услуги аренды залов. «И если раньше их просто не хватало, то теперь не хватает катастрофически. Проще взять площадку вместимостью в 5 тыс. человек и сделать там зонирование с фальшстенами»,— уверена госпожа Белякова.

Что касается основных проблем конгрессно-выставочной и концертной инфраструктуры, то господин Панарин выделяет среди них общее устаревание площадок, построенных еще в советское время и требующих технической реконструкции и концептуального пересмотра. Также эксперт отмечает недостаточное количество локаций, оснащенных профессиональным специфическим оборудованием — звуковым и демонстрационным.

Качественная и достаточная инфраструктура для организации мероприятий в городе — одно из главных условий роста их числа. «А городу на самом деле нужно больше крупных событий федерального и мирового уровня, которые способствуют не только развитию отрасли, но и экономики субъекта. При этом у конгрессно-выставочного сегмента есть четкий ответ на вечную дилемму про яйцо или курицу. Если создать современную высокотехнологичную площадку, мероприятия придут. Доказательство — китайская провинция Чжэцзян, где со строительства масштабного конгрессно-выставочного центра тогда, по сути, в деревне началось общее развитие территории»,— рассуждает господин Воронков.

По мнению эксперта, Петербург сейчас не располагает достаточным количеством конгрессно-выставочных центров, удовлетворяющих международным требованиям. Организаторы активно используют для мероприятий неспециализированные площадки: дворцы культуры, вузы, отели, которые не всегда позволяют принимать большое количество участников. Тем не менее конгрессно-выставочная деятельность и, в частности, сегмент конгресс-центров в городе находится на этапе активного развития. Идет восстановление отрасли после пандемии.

Антонина Егорова