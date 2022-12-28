Пространства ждут креатива

В Петербурге насчитывается свыше 80 действующих общественных пространств. К открытию планируется еще более полусотни. Эксперты полагают, что этап зарождения этого рынка завершился, хотя о его насыщенности говорить рано. В Петербурге еще достаточно мест, где можно организовать новые пространства, но концептуальных креативных идей для организации маловато.

Портал Retrogradu.net насчитал в Петербурге свыше 80 действующих общественных пространств. В 2022 году они также открывались: третья очередь проекта «Остров фортов» в Кронштадте, благотворительное пространство «Нормальное место», пространства в туристическом кластере «Никольские ряды», фуд-холл Balagan и другие.

Однако Елена Невежина, генеральный директор общественного пространства «Никольские ряды», уверена: Петербург — большой город, и существующих пространств для него мало. Валентина Антюшина, директор по маркетингу УК «Севкабель Порт», полагает: цифра внушительная, но всегда есть куда развиваться.

При этом эксперты указывают: крупных проектов в городе мало, большинство — локальные, районного и муниципального уровня. В последнее время общественные пространства появились даже в отдельных жилых комплексах, причем не всегда крупных. Например, Васильевский остров, по мнению Ольги Шарыгиной, вице-президента Becar Asset Management, скоро станет Меккой креативных пространств. К тому же есть некоторые неудобства: большинство общественных пространств расположено в центральной части Петербурга — в спальных районах их недостает.

«Общественные пространства города направлены на аудиторию с большим возрастным диапазоном, однако наибольшей популярностью пользуются у молодежи. Эта часть населения довольно мобильна, но путь до пространства отнимает много сил и времени»,— говорит госпожа Антюшина.

По словам госпожи Шарыгиной, процесс формирования рынка общественных пространств еще не закончился, они будут появляться и впредь. И это связано не столько со спросом, сколько с количеством подходящих мест. «То есть это скорее город диктует их рождение, а не спрос»,— подчеркивает она.

Владислав Фадеев, начальник отдела маркетинговых исследований и аналитики компании «Главстрой Санкт-Петербург», полагает: от этапа зарождения этот рынок перешел к этапу конкуренции и качественного развития. Поводом для такого утверждения служит опыт последних лет, отмеченный пандемией и событиями 2022 года, когда бурный рост количества общественных пространств (прежде всего масштабных — свыше 3–5 тыс. кв. м) в Петербурге значительно сократился.

Нарождается новое

По информации УК «Севкабель Порт», сейчас в Петербурге планируется к открытию еще 55 общественных пространств. По словам госпожи Невежиной, раньше многие инвесторы и заказчики предпочитали ориентироваться на иностранный опыт, стараясь его как-то адаптировать к нашим реалиям и вкусам. Преимущественно это касалось архитектурно-планировочных решений, способа организации пространства, его зонирования. «А вот событийная наполненность пространства — это уже другая история, которая у нас всегда была основана на культурном коде и менталитете русского человека»,— добавляет она.

На Западе общественные пространства — это больше про организацию городской среды, а у нас общественное пространство — это некая культурная и досуговая институция. Существующие пространства различаются по размеру, формату, концепции. Однако принципиально новых концепций не появляется. Как отмечает госпожа Антюшина, большинство проектов работает по уже знакомому сценарию: фуд-корт, небольшие магазинчики локальных брендов, выставки, концерты, лекции… «Можно сказать, что современные пространства прогрессивны и готовы к открытиям, но не имеют кардинально новых концепций»,— говорит она.

Гораздо чаще, по мнению госпожи Невежиной, происходит некая адаптация отдельных элементов концепции и активностей, которые уже есть в существующих пространствах. Для полноценной реализации новых идеи и концептов требуются время, желание и значительные инвестиции, а также поддержка городских властей.

Эксперты, кроме того, отмечают «мелкую нарезку» новых пространств — крупных проектов заявляется мало. Нередко общественными пространствами называют благоустроенные, обеспеченные, например, детскими площадками пространства. Мероприятий там не проводится и никакого креатива точно нет. Тем не менее эксперты указывают на индивидуальность существующих пространств: она может быть и без яркой концепции.

В числе пространств эксперты назвали несколько, чьи концепции считают самыми интересными, при этом нет ни одного совпадения — всем нравятся разные. Это «Третье место», «Простые вещи», первый в Петербурге проект Новая Голландия, «Севкабель» и ряд других.

Куда девать «старые» проекты

Новые проекты соседствуют с относительно старыми и, безусловно, влияют на них. «Появление новых площадок подталкивает действующие пространства постоянно развиваться и внедрять новые проекты. Возникают интересные коллаборации и сотрудничества, что привлекает новых партнеров»,— рассуждает госпожа Антюшина.

Однако эксперты отмечают зарождающуюся конкуренцию в этом сегменте рынка. Грамотный инвестор, подчеркивает госпожа Невежина, никогда не будет заведомо делать проект, который бы напрямую конкурировал с уже действующими в части их постоянных составляющих: точки питания, места отдыха и досуга, стилистического и архитектурного решения. По мнению госпожи Антюшиной, для известных в городе площадок с уже сформированной аудиторией появление конкурентов не страшно: напротив, это стимулирует генерацию новых креативных идей и концепций.

Но есть опасность для уже раскрученных проектов, на которую указывает госпожа Шарыгина: «Вопрос еще в выживаемости проектов. У "Ткачей" вроде неплохая была концепция, новая для рынка десять лет назад. А стали они теперь бизнес-центром, новым, классным, но БЦ, а это традиционный формат недвижимости».

«Очевидно, что направленность многих пространств была на молодую аудиторию, так называемый креативный класс. Поэтому дополнительно предстоит изучить, как последние события в России (а именно — частичная мобилизация) повлияли на спрос со стороны этой группы. Насколько долгосрочны данные тенденции, покажет будущий год. В любом случае, действующим пространствам необходимо искать новые форматы взаимодействия — как с аудиторией, так и со своими резидентами»,— замечает господин Фадеев.

Инвестиции непредсказуемы

Разные форматы общественных пространств, концепции, размер площадей, месторасположение и, конечно, наполнение не позволяют точно указать объем необходимых инвестиций в их создание. Однако в культурном кластере «Брусницын» говорят о минимуме в сотни миллионов рублей. От 20 до 100 тыс. рублей на квадратный метр — и до бесконечности, утверждает госпожа Шарыгина. А объем вложений в создание креативных пространств и вовсе подсчетам не поддается, особенно если они располагаются в «убитых» промышленных объектах, а именно там они зачастую и располагаются.

По словам госпожи Невежиной, чтобы просчитать затраты и определить объем инвестиций в проект, нужно учесть очень много факторов и переменных, различных в каждом случае, включая транспортную доступность, программную и событийную составляющие проекта. Невозможно прикидывать объем инвестиций «большими мазками», говорит она и уточняет: «Поэтому и вилка объема инвестиций будет достаточно большой».

Сроки окупаемости проектов тоже разные. «Срок окупаемости у каждого проекта индивидуален и зависит от того, в каком виде объект начинает преобразовываться в общественное пространства и, конечно, от объема инвестиций»,— обращает внимание госпожа Антюшина.

Средний срок окупаемости — пять-шесть лет, говорит госпожа Невежина. «Но любые прогнозы всегда хороши только на бумаге, тогда как реальность диктует нам свои правила и условия, которые сильно могут скорректировать изначальные планы, задачи и расчеты инвесторов. Составляющие для окупаемости проекта у каждого разные, из общих можно отметить: мероприятия, аренда помещений, коммерческое использование площади, спонсорские или партнерские коллаборации, контракты»,— уточняет она.

Тем не менее, утверждает госпожа Шарыгина, есть примеры, когда окупаемость проекта растягивается на 10–15 лет. «И до бесконечности, есть и такие примеры»,— продолжает она.

Перемена рынка

Общественные пространства пока не классифицированы, пространства существуют в разных масштабах и форматах — от районной библиотеки и двора внутри жилого дома до креативного кластера, занимающего целое здание, и большой площадки на берегу залива. «Творчество сложно систематизировать,— рассуждает госпожа Шарыгина.— Наверное, укрупненно будет какая-то классификация, в зависимости от превалирующей функции и потенциальной целевой аудитории».

Госпожа Антюшина предполагает, что классификация возможна по признаку «открытости». Узконаправленные пространства можно классифицировать в зависимости от социальных групп, на которые эти площадки рассчитаны.

Популярность общественных пространств растет. Госпожа Невежина обращает внимание на расширения спектра задач — по крайней мере, это верно для знаковых пространств: «К общественным пространствам большой интерес проявляют туристы и гости нашего города. Во многом это происходит и благодаря активной позиции профильных комитетов, которые очень активно поддерживают такие пространства, предлагая все новые и нестандартные направления знакомства с Петербургом».

По мнению господина Фадеева, в ближайшие годы стоит ожидать прежде всего качественного развития уже имеющихся пространств и «некоторой консолидации рынка».

Елена Зубова

Разбудить спальные районы

В 2022 году открылось несколько общественных пространств, в том числе в обделенных ими спальных районах. В ЖК «Юнтолово» открыто новое общественное пространство формата плей-хаба усилиями компании «Главстрой Санкт-Петербург». Игровая зона занимает более 13 тыс. кв. м с большим набором опций: зеленые насыпные холмы, игровое оборудование, гигантская горка-пирамида, уличные музыкальные инструменты, игровые панели, колесо оптической иллюзии для тренировки вестибулярной и зрительной системы, зона воркаута, велодорожка.

После реконструкции открылось пространство «Никольские ряды». Здесь проводятся концерты, мастер-классы, лекции, гольф-турниры, танцевальные вечера. После реконструкции катальная горка переделана в амфитеатр, установлена летняя эстрада, оборудовано поле для гольфа.

Готовятся и новые проекты. ГК «Ленстройтрест» пока завершила первый этап проекта в Колпинском районе. Здесь будут Поляна птиц, Рыбацкая деревня, спортивная зона, амфитеатр и интерактивная стена для выставок с игровыми элементами для детей.

Главгосэкспертиза России выдала заключение по проектам, в составе которых запланированы общественные пространства. В частности, в пространство должна превратиться территория вокруг «Лахта-центра». Кроме благоустроенных набережных на Финском заливе, запланированы велодорожки, амфитеатр со светоинсталляцией, малые формы.

Также пространство появится в Консерватории им. Римского-Корсакова. В ходе первой реконструкции запланировано переустройство двух внутренних дворов в общественные пространства, над которыми будут купола из стекла и металла. О наполнении пространства пока ничего неизвестно.

Елена Зубова