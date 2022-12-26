В Севастополе валовый сбор винограда за год вырос на 32%

В Севастополе в 2022 году валовый сбор винограда составил 27 тыс. тонн с 5 тыс. га, что на 32% больше, чем в 2021 году. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

За 11 месяцев текущего года в городе произвели 24,3 млн бутылок вина, в том числе игристого. Выращивание винограда и виноделия являются одной из специализаций севастопольских аграриев. На площади более 21 тыс. га кроме винограда сельхозпредприятия выращивают семечковые и косточковые культуры, овощи открытого и закрытого грунта, ягоды и производят виноматериалы.

«Валовой сбор косточковых и семечковых культур — персика, яблок, черешни, абрикосов — составил 452 тонны, ягодных культур — клубники, малины — 63,6 тонны. Орехоплодных культур в 2022 году собрали более 2 тонн», — пояснила директор департамента сельского хозяйства и потребрынка Наталия Скорюкова.

В регионе в нынешнем сезоне собрали 450 тонн ячменя и 965 тонн пшеницы. Около 20% урожая к настоящему времени реализованы. В 2022 году на поддержку сельского хозяйства в Севастополе направили 406 млн руб. В 2023 году на эти цели предусмотрены средства в объеме 509,2 млн руб.

Анастасия Донскова

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