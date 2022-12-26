«Идея на миллион с Олегом Богдановым»

Какие тренды складываются на рынках? Что делать инвесторам? И какие итоги года уже можно подвести? Об этом — экономический обозреватель “Ъ FM” Олег Богданов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ

Олег Богданов: 2022 год был знаменателен различными движениями. Центральным событием на глобальном финансовом рынке стал рост доходности государственных облигаций. На закрытии торгов 23 декабря доходности в США по 10-летним облигациям увеличились до уровня 3,75. Двухлетние — до 4,32. То есть по коротким облигациям она выше, это называется инверсией и сигнализирует о неизбежной рецессии в американской экономике. Основной вопрос 2023-го — будет ли она, и насколько окажется глубокой? Все опережающие индикаторы говорят, что это процесс уже набирает обороты.

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