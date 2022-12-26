ХК «Автомобилист» в овертайме проиграл «Салавату Юлаеву» 3:2

Хоккейный клуб «Автомобилист» в Уфе потерпел поражение в матче с местным «Салаватом Юлаевым». Встреча завершилась в овертайме со счетом 3:2 (1:0; 1:1; 0:1; 1:0).

В середине первого периода «Салават Юлаев» провел быструю атаку и открыл счет голом Данила Башкирова (1:0). Во второй двадцатиминутке екатеринбуржцы сравнялись — Анатолий Голышев перехватил шайбу у синей линии и одним касанием отправил ее в ворота уфимцев (1:1). К концу периода игроки скопились у ворот «Автомобилиста», закрыли обзор голкиперу, и Степан Санников, воспользовавшись этим, вывел «Салават Юлаев» вперед (2:1). За минуту и 20 секунд до конца основного времени капитан «Автомобилиста» Сергей Широков восстановил равенство в счете (2:2). В овертайме победу хозяевам принес Сергей Шмелев (3:2).

«Автомобилист» проиграл четвертый матч подряд, при этом в турнирной таблице «Восточной конференции» команда по-прежнему занимает лидирующую позицию (61 очко).

Следующие матчи свердловчане проведут с «Авангардом» 28 декабря и «Сибирью» — 30 декабря. На этом команда завершит выездную серию и вернется в Екатеринбург, где уже 3 января вновь встретится с «Авангардом».

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Катерина Якушева