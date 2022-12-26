Адыгея за год потратила на охрану окружающей среды 777 млн рублей

Расходы Адыгеи на охрану окружающей среды в 2021 году составили 777 млн руб. Сведения об этом опубликовал Краснодарстат.

Больше всего средств было затрачено на обращение с отходами (389,7 млн руб.). На втором месте по тратам оказались сбор и очистка сточных вод (223,2 млн руб.). Далее следуют прочие направления деятельности по охране экологии (113,9 млн руб.), защита и реабилитация земель, поверхностных и подземных вод (19,9 млн руб.) и охрана атмосферного воздуха (17,2 млн руб.).

Годом ранее в регионе на те же цели направили 548,1 млн руб., а в допандемийном 2019 году — 423,6 млн руб. Меньше всего на охрану окружающей среды в Адыгее потратили в 2010 году. Расходы составили 49,9 млн руб.

Анастасия Донскова

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