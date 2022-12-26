В Прикубанском округе Краснодара из-за аварии без электричества остались жители 14 улиц

В Прикубанском округе Краснодара из-за аварии на кабельной линии без электричества остались жители домов, расположенных на 14 улицах. Об этом сообщает ЕДДС.

Отключение коснулось абонентов, проживающих на улицах Баумана, Темрюкская, 1-я, 2-я, 3-я, 4-я Линия, Толбухина, Красных Партизан, Черняховского, Анапская, Славянская, Виноградная, Круговая и Доватора.

Из-за повреждения кабельной линии 6-10 кВ отключились подстанция «РП-33-ТП-1577» и еще 20 трансформаторных подстанций. В настоящее время поломку устраняет аварийная бригада. Время окончания работ не сообщается.

Анастасия Донскова

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