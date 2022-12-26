В Анапе на новогодние праздники ожидают 10 тысяч туристов

Ожидаемый турпоток в Анапу в период новогодних праздников превысит 10 тыс. человек. Об этом сообщила пресс-служба администрации курорта.

Как отметил вице-мэр Виталий Воронов, загрузка отелей и гостиниц Анапы возрастет с 37 до 55%. На курорте отменили масштабные праздничные гулянья, но локальные мероприятия пройдут по расписанию.

«Нам предстоит обеспечить жителям и гостям не только новогоднее настроение, но и комфортный, безопасный отдых. Для этого все службы города переводятся в усиленный режим работы»,— отметила вице-мэр курорта Светлана Балаева.

Для обеспечения безопасности на ресурсоснабжающих предприятиях мониторинг обстановки проводят специальные бригады оперативного реагирования. В период праздников крупные транспортные объекты будут патрулировать сотрудники правоохранительных органов в круглосуточном режиме. В усиленном составе будут работать полиция, Росгвардия, МЧС и другие службы.

Анастасия Донскова

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