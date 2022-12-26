Дед Мороз нарасхват

Вызвать Деда Мороза и Снегурочку в 2022 году стало на 20% дороже. Средняя стоимость поздравления в России — около 2 тыс. руб., рассказали “Ъ FM” в Tinkoff Data — там проанализировали объявления на крупнейших сервисах, например, «Авито» и «Юла». Причем за пять лет цены удвоились, отмечают авторы исследования. В столице показатель вырос еще серьезнее — почти на треть и достиг примерно 3 тыс. руб. Дело в том, что в этом году значительное количество россиян планируют встретить Новый год дома с семьей, объяснили в Tinkoff Data.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ

“Ъ FM” позвонил по объявлениям на интернет-сервисах и узнал, на сколько подорожали услуги частных артистов в Москве. Цены в среднем превышают 10 тыс. руб., при этом многие сократили программу поздравления и не готовы выезжать за пределы своего района:

«30 декабря у нас есть еще свободное время, а в Новый год осталось только на 17:00. Выезд на корпоратив — 15 тыс. руб. Если программа подразумевает просто поздравления, вручение подарков, то стоимость 30 декабря составит 8 тыс. руб. Цены повышаем, потому что люди готовы платить. У меня и моих коллег на 31 декабря все уже занято. Причем по внешнему виду многие нам очень сильно уступают. Кроме того, и реклама подорожала очень сильно». «Мы работаем не по всем районам, а только в указанных. Если это Братеево, где мы сами проживаем, то стоимость составит 2 тыс. руб. В программу входят поздравление, хоровод, вручение подарков, песенка про елочку. Поздравление длится 15 минут. Плата, скорее, символическая. Работаем больше ради интереса и атмосферы. Как таковой программой мы занимались раньше, у нас были совершенно разные предложения — по 30 мин и по часу, предлагали и анимацию. Но сейчас мы этим всем уже не будем заниматься». «Костюмы, которые вы видите на фото, именно те, в которых актеры будут вести мероприятие. VIP-предложения отличаются только внешним видом Деда Мороза и Снегурочки. Окон на 31 декабря нет, все было забронировано еще с сентября. Можем предложить только утро 30 декабря и 1 января после обеда».

Многие компании в 2022 году отказались от масштабных корпоративов и выплаты новогодних премий, взамен сотрудникам предложат более дешевый способ поднять настроение, говорит руководитель агентства Event Agency Republic Free Юрий Мирошников: «Из-за нестабильной экономической ситуации многие компании отменили проведение корпоративных мероприятий в традиционном формате. Многие отправляли средства на благотворительность.

При этом новогодний корпоратив ждут во всех компаниях, однако поздравительную программу сокращают до небольших поздравлений, а артистов заказывают в офис. Самое простое — это Дед Мороз и Снегурочка. Так как до этого таких заказов было немного, а в 2022 году вырос спрос, естественно, стали подниматься и цены. У нас — в среднем на 15%. Некоторые компании позаботились ранее, там ценник начинался от 10 тыс. руб. за небольшое выступление от 30 минут. Если офисных помещений несколько, праздник может длиться на протяжении трех часов. Стоимость такого варианта может начинаться от 50 тыс. руб. и выше».

Как выяснили аналитики группы ВТБ, россияне сократили траты на подготовку к Новому году на 17% по сравнению с 2021-м. Сильнее всего это коснулось расходов на покупку елок и праздничных украшений. Всего на новогодние товары граждане потратили менее 2 млрд руб. Большая часть ушла на игристое вино, мандарины и красную икру.

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Сабина Адлейба