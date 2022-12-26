До суда дошло уголовное дело против главы администрации городских кладбищ Воронежа

Прокуратура Воронежской области сообщила об утверждении обвинительного заключения по уголовному делу о злоупотреблении полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ, до четырех лет лишения свободы) в отношении директора МКУ «Администрация городских кладбищ» Андрея Хаустова. Его передадут на рассмотрение в Советский райсуд Воронежа.

По версии следствия, с марта по декабрь прошлого года обвиняемый незаконно выдавал разрешения на захоронение умерших граждан на кладбищах Воронежа без необходимых документов и процедур. По его указанию работники организаций, оказывающих ритуальные услуги, производили захоронения с нарушением установленного порядка и получали за это деньги. По подсчетам регионального управления Следственного комитета России, всего за указанный период работникам похоронных служб передано более 1,8 млн руб.

Обвиняемый полностью признал свою вину. На время следствия он отстранен от занимаемой должности. Изначально господина Хаустова подозревали в покушении на взятку (по ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ), но позже обвинение переквалифицировали.

Сергей Толмачев