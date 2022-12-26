«Квадра» «не проявляет интереса» к концессии части теплосетей в Липецке — мэр

Мэр Липецка Евгения Уваркина на пресс-конференции 26 декабря прокомментировала планы городских властей по передаче проблемных котельных и теплосетей АО «Липецкая городская энергетическая компания» (ЛГЭК) в концессию компании «Квадра» (принадлежит «Росатому»), которая уже контролирует 94% рынка теплоснабжения города. «Честно сказать, пока большого интереса не слышим от "Квадры". Тем не менее работаем с ней»,— заявила госпожа Уваркина, отвечая на вопрос «Ъ-Черноземье».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

ЛГЭК занимал 6% рынка теплоснабжения Липецка. Этим летом он передал объекты теплоснабжения и систем горячего водоснабжения стоимостью 87,5 млн руб. (29 котельных и 70 путей) одному из своих собственников — муниципальному предприятию (МУП) «Липецктеплосеть». Таким образом городские власти рассчитывали решить финансовые проблемы ЛГЭК. В перспективе мэрия, как поясняли там, планировала передать убыточные котельные и теплосети «Квадре», которая раньше уже получала имущество ЛГЭК за долги. Таким образом городские власти рассчитывали решить финансовые проблемы ЛГЭК: напрямую мэрия не может помочь из-за выбранной формы юрлица.

«По этим активам есть несколько проблем — износ и неполная загрузка, недостаточно потребителей. Ежегодно было 200-250 млн руб. убытков. Самый оптимальный способ решения проблемы — заключить концессионное соглашение по этой части сетей с "Квадрой". Для этого имущество ЛГЭКа мы выкупили и передали МУП "Липецктеплосеть", управление тарифной политики дало предприятию статус единого поставщика,— рассказала на пресс-конференции госпожа Уваркина.— Здесь либо "Квадра", либо мы самостоятельно будем решать в рамках средств Фонда национального благосостояния, региональной программы модернизации инфраструктуры. Перестраивать котельные, снижать общий объем потерь. Надеюсь, начнем в 2023 году».

В «Квадре» интерес к дополнительным активам в Липецке ранее не комментировали.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ-Черноземье»

Сергей Калашников, Александр Прытков

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