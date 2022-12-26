Вот бог, а вот порох

Росимущество потребовало от иностранной компании «Соленис Технолоджис МСП» освободить здание цеха, которое она арендует у ФКП «Пермский пороховой завод» (ППЗ) с 1990-х годов. Ранее «Соленис» обратилась с иском к Росреестру с требованием провести госрегистрацию договора аренды. Суд привлек в качестве соответчиков по делу федеральное агентство по управлению госимуществом, которое потребовало от арендатора освободить цех в течение десяти дней, поскольку имущество используется незаконно. По решению суда в дело должна вступить еще и прокуратура. Эксперты считают, что переход Росимущества и его теруправления в Прикамье из третьих лиц в соответчики осложняет позицию «Соленис Технолоджис МСП» в процессе.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Яндекс.Фото Фото: Яндекс.Фото

В арбитражном процессе, в рамках которого производитель химикатов «Соленис Технолоджис МСП» требует от Росреестра зарегистрировать договор аренды цеха на ФКП «Пермский пороховой завод», наметился новый поворот. Суд привлек в качестве соответчиков по иску Федеральное агентство по управлению госимуществом и его управление в Прикамье. Спорное имущество «Соленис» арендует у ППЗ с 1995 года. Срок аренды, по данным материалов дела, истекает в 2025 году. Иск в Арбитражный суд Пермского края иностранная компания направила после того, как управление Росреестра в регионе отказалось регистрировать договор аренды. «Соленис» требует понудить ответчиков заключить допсоглашение к договору сроком на 30 лет.

ЗАО «Соленис Технолоджис МСП» занимается производством порошкообразных флокулянтов для водоподготовки, очистки бытовых и промышленных стоков, а также широкого спектра химических продуктов для предприятий ЦБК и «Гознака». Продукция компании также применяется в нефтедобывающей, горнодобывающей и металлургической отраслях промышленности. Выручка ЗАО от продаж в 2021 году составила 1,973 млрд руб., чистая прибыль — более 106 млн руб.

До июля 2021 года компания «Соленис» контролировалась немецким концерном BASF и фондами американской Dubilier & Rice. В итоге «Соленис» была продана инвесткомпании Platinum Equity, зарегистрированной в Калифорнии, за $5,25 млрд.

Изначально Росимущество и его теруправление в регионе имели по делу процессуальный статус третьих лиц. На заседании 21 декабря стало известно, что ведомства выдвинули самостоятельные требования, по которым они требуют обязать «Соленис» освободить здание цеха в десятидневный срок после соответствующего решения суда. В ведомстве считают, что договор капитализированной арендной платы, подписанный «Соленис Технолоджис МСП» и ППЗ, не прошел госрегистрацию и считается не заключенным. В Росимуществе подтвердили, что истец занимает помещения незаконно.

По мнению представителя истца, требование Рос­имущества исключает удовлетворение требований компании. В итоге юрист «Солениса» заявил ходатайство о смене процессуального статуса ведомства на соответчика, которое было удовлетворено. В свою очередь Рос­имущество, несмотря на возражения компании, добилось привлечения в качестве третьего лица прокуратуры Пермского края.

Следующее заседание состоится 25 января. К этому времени истец уточнит исковые требования, а Рос­имущество оформит свои требования как встречный иск. При этом ППЗ и арендатор, согласно материалам дела, обсуждают возможность заключения мирового соглашения.

Изменение статуса Рос­имущества и его теруправления с третьих лиц на ответчиков осложняет позицию «Соленис» в споре, полагает замруководителя юридического отдела юридического бюро «Падва и Эпштейн» Евгения Лим. «Если бы гос­органы остались в статусе третьих лиц, шансы истца на победу были бы выше. Такие новые ответчики, с учетом их негативной позиции, явно будут препятствовать мирному урегулированию спора»,— заметила Евгения Лим.

По мнению юриста юридической фирмы «Рустам Курмаев и Партнеры» Никиты Виленского, довод Рос­имущества о недействительности договора аренды в связи с отсутствием его госрегистрации не должен стать основанием для удовлетворения встречного иска. В то же время он будет иметь значение при рассмотрении иска «Соленис Технолоджис МСП». Господин Виленский считает, что в удовлетворении требований истцу могут отказать. «Срок действия договора к настоящему времени не закончился. В этой связи суд может посчитать права истца не нарушенными к настоящему времени»,— пояснил эксперт. Но тот факт, что договор аренды не прошел госрегистрацию, лишает истца преимущественного права его заключения на новый срок. Эксперт также отметил, что теперь порядок распоряжения имуществом федерального казенного предприятия изменился: для передачи в аренду помещений ППЗ необходимо согласие правительства.

Евгения Ахмедова