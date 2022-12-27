Компании, управлявшие Кунгурским машзаводом, ликвидированы

ОАО «Кунгурский машиностроительный завод» (КМЗ) и ООО «Кунгурский машиностроительный завод» ликвидированы вследствие банкротства. По данным «СПАРК-Интерфакс», соответствующие записи были внесены в ЕГРЮЛ 23 декабря.

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ОАО «Кунгурский машиностроительный завод» входило в ГК «Кунгур» (основана в 2006 году). Группа позиционировала себя как лидер в сфере производства и сервисного обслуживания буровых установок, инструмента. В 2014 году акционерное общество было признано банкротом по иску ООО «СБК Геофизика», которому акционерное общество задолжало свыше 700 млн руб.

В 2017 году производство и коллектив предприятия было переведено в ООО «КМЗ», которое на тот момент арендовало часть имущественного комплекса завода. В конце 2018 года предприятие полностью остановило работу, а в январе 2019-го ООО «КМЗ» также было признано банкротом. Летом 2020 года часть имущественного комплекса завода, находившегося на балансе ООО «КМЗ» за 66,993 млн руб. выкупило с торгов физлицо Андрей Коробицин. Информации о новых организациях на месте бывшего предприятия в картографических сервисах нет.