Жителя Татарстана оштрафовали за стрельбу около военкомата

В Набережных Челнах жителя оштрафовали за стрельбу около военкомата. Об этом сообщает пресс-служба горсуда.

Сам инцидент произошел 10 декабря рано утром у здания по Комсомольскому району Набережных Челнов и Тукаевскому району. Мужчина пришел проводить своего сына в армию и несколько раз выстрелил в воздух из охолощенного пистолета, который предназначен для имитации стрельбы светозвуковыми патронами.

На мужчину возбудили административное дело. Вину он признал. В итоге его признали виновным в стрельбе в не отведенных для этого местах (ч. 2 статьи 20.13 КоАП РФ) и оштрафовали на 40 тысяч рублей, после чего у него конфисковали пистолет и патроны.

"Ъ-Казань"