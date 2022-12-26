«Рост цен на новостройки сдерживает вторичка»

Стоимость квадратного метра жилья с начала 2022 года в столице Кубани, по данным ряда краснодарских застройщиков, выросла на 12-14%. О том, как обстоят дела на рынке жилой недвижимости кубанской столицы и стоит ли ждать роста цен, рассказывает управляющий партнер федеральной риелторской компании «Этажи-Кубань» Вадим Камалов.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вадим Камалов

Фото: предоставлено автором Вадим Камалов

Фото: предоставлено автором

«Возможно, некоторые строительные компании Краснодара подняли цены в новостройках, но, скорее всего, стоимость выросла только в домах с высокой степенью готовности. Средняя цена квадратного метра в городе составляет примерно 120-130 тыс. руб. Многие почему-то забывают, что стоимость стройматериалов упала, но при этом цена кв. м в течение года не снизилась.

От резкого роста цен на квартиры в новостройках удерживают стабильная стоимость вторичной недвижимости и дешевый квадратный метр в сегменте частного домостроения. Сейчас загородное жилье становится популярным.

Застройщики воспринимают рынок недвижимости только как рынок новостроек, они игнорируют вторичную недвижимость. А это половина рынка. И сейчас реальные покупатели, у которых есть потребность в жилье, будут покупать его только за справедливую стоимость.

Максимальная стоимость квадратного метра в городе была зафиксирована до февраля 2022 года. Она обусловлена дешевой ипотекой и благоприятным инвестиционным климатом. Но миграционный поток в Краснодарский край закончился в феврале. И мы за этот год увидели падение средней цены на жилье в новостройках.

По вторичному рынку также наблюдаем однозначное снижение цены — происходит реальное увеличение торга. Падение стоимости цен на вторичку мы фиксировали в течение всего этого года на 10-12% и ожидали дальнейшее снижение стоимости в данном сегменте в связи с возможной отменой льготной ипотеки по новостройкам. Однако сегодня в регионе зафиксирован среднегодовой рост заявок по ипотеке, так как были продлены условия по льготной ипотеке на новостройки и расширены параметры семейной ипотеки.

Больше всего на спрос повлияет, на мой взгляд, расширение параметров по семейной ипотеке. Это говорит о том, что на рынке появилось большое количество покупателей, которые подходят под эти параметры. Более того, банки прогнозируют рекордное количество выдачи ипотеки в 2023 году — на уровне 6 трлн руб. Это исторический рекорд. Мы увидим большое количество покупателей на рынке.

Стоит напомнить, мы очень зависим от “закрытого неба“, как только оно откроется, я думаю, у нас появится миграционный поток, который сейчас снижен примерно в 20 раз. Если в постпандеминый период в Краснодарский край переезжали порядка 70 тыс. граждан, то за прошлый год — 3,5 тыс. человек.

Сейчас цены на жилье в Краснодаре - оптимально справедливы. Возможно, будет небольшое повышение - в среднем на 10-12%, но не больше, потому что покупательская способность населения не выросла.

В приоритете на рынке недвижимости будет готовое жилье. Пример рынка развитых стран (Дубай, ОАЭ) нам доказывает это - там никто не продает новостройки с черновой или предчистовой отделкой, все продают готовое жилье. Это будет сильно влиять на спрос потребителей».

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