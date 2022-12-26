Розничные продажи в США в праздничный сезон выросли на 7,6%

Американские розничные продажи выросли в период с 1 ноября по 24 декабря на 7,6% в сравнении с тем же периодом 2021 года. Доклад об этом сегодня, 26 декабря, опубликовало исследовательское подразделение Mastercard Spending Pulse, которое отслеживает продажи по картам MasterCard.

Рост оказался значительнее, чем Mastercard Spending Pulse прогнозировало в сентябре,— ожидалось, что продажи в праздничный сезон вырастут на 7,1%. При этом показатели уступают росту в прошлом году — тогда розничные продажи в праздничный сезон увеличились на 8,5%. Рост замедлился в условиях высокой инфляции, неоднократного повышения ключевой ставки и угрозы рецессии. По подсчетам Mastercard SpendingPulse, продажи электроники в праздничный сезон 2022 года снизились на 5,3%, а ювелирных изделий — на 5,4%. В то же время общему росту способствовало то, что многие крупные ритейлеры, в том числе Amazon и Walmart, продавали многие товары с большими скидками, чтобы сократить свои запасы. Продажи одежды выросли на 4,4%. Также существенно увеличились расходы потребителей в ресторанах — на 15,1%. Онлайн-продажи выросли на 10,6%.

«Инфляция изменила подход американских потребителей к праздничному шопингу — от поиска лучших предложений до экономии на чем-то, чтобы увеличить бюджет на подарки. Потребители и ритейлеры хорошо прошли сезон, продемонстрировав устойчивость при растущем экономическом давлении»,— отметила Мишель Майер, старший экономист по Северной Америке еще одного исследовательского подразделения компании, Mastercard Economics Institute.

Яна Рождественская