МЧС предупредило о тумане и дождях на Кубани 27 декабря

В Краснодарском крае 27 декабря в отдельных районах ожидаются дожди и туман. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю со ссылкой на Краснодарский ЦГМС.

Преимущественно по краю возможна переменная облачность. Ветер южной четверти достигнет 5–9 метров в секунду, местами 9–14 м/с. Температура воздуха днем составит от 5 до 10 градусов, ночью от 0 до 5 градусов.

На участке Геленджик — Анапа скорость ветра будет достигать 6–11 м/с, местами — 9–14 м/с. Температура воздуха ночью составит от 2 до 7 градусов, днем — от 7 до 12 градусов.

В Краснодаре переменная облачность, днем и утром возможен небольшой дождь. Преимущественно без осадков. Температура воздуха днем будет достигать 9 градусов. Скорость ветра составит 4–9 м/с.

Анастасия Донскова

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