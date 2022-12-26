Краевые власти сохраняют в силе планы по приобретению музея «Мотовилихи»

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин подтвердил интерес частных структур к имущественному комплексу музея ПАО «Мотовилихинские заводы». На встрече с руководителями пермских СМИ глава региона рассказал, что интересантами выступили некие физлица. О планах предпринимателей господин Махонин точно не осведомлен. Он не исключил, что они рассчитывают построить на месте музея магазин какой-нибудь крупной продуктовой сети, отметив, что территория для этого удачная в силу близости заводской проходной. Однако, по словам Дмитрия Махонина, планы по выкупу музея в краевую собственность, несмотря на сложность процедуры, остаются в силе. «Будем дальше работать в тех условиях, в которых нам позволяет Закон о банкротстве. Но планы по приобретению существуют»,— заявил губернатор.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Сейчас в форме публичного предложения проходят третьи торги по продаже музея «Мотовилихинских заводов» (в банкротстве с 2018 года). Прием заявок на них должен был завершиться 5 декабря, но 29 ноября торги приостановили из-за поступившей в Пермское УФАС жалобы от ООО «Вправе», принадлежащего Ларисе Селивановой, которая выступает соучредителем близкого к руководству Пермского края благотворительного фонда «Губерния». Жалоба была признана необоснованной. После этого на торги поступила новая жалоба — от подконтрольной краевому минкульту АНО «Агентство новых технологий». Источники «Ъ-Прикамье» сообщали, что жалобы были поданы из-за интереса к активу частных структур, которые планируют использовать его нецелевым способом, в то время как власти региона намерены получить комплекс в краевую собственность, чтобы сохранить музей.