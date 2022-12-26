В Татарстане предложили выплатить беженцам из Херсона по 100 тысяч рублей

Министерство труда Татарстана разработало проект постановления об утверждении порядка предоставления единовременной выплаты в размере 100 тыс. руб. жителям Херсона и Херсонской области, которые вынуждено покинули место жительства и приехали в республику. Документ опубликован на Портале независимой антикоррупционной экспертизы и общественного обсуждения проектов нормативных правовых актов региона.

Если проект будет утвержден, то выплату назначат после подачи заявления со стороны беженцев. Кроме того, заявители должны будут предоставить документы, подтверждающие постоянное проживание в Херсонской области или Херсоне.

"Ъ-Казань"