На улицы Самары вышел новогодний троллейбус

Новогодний троллейбус от самарского ТТУ



Самарское «Трамвайно-троллейбусное управление» (ТТУ) запустило традиционную акцию «Новогодний маршрут». На улицы города вышел новогодний троллейбус, сообщает пресс-служба мэрии.

Предыдущие четыре года в преддверие праздников работали новогодние трамваи. На этот раз сотрудники ТТУ решили украсить троллейбус в честь 80-летия системы. Работники предприятия украсили борт маршрута №4 «Железнодорожный вокзал – Завод «Металлург». В понедельник, 26 декабря, пассажиров этого троллейбуса развлекали Дед Мороз и Снегурочка, раздавая мандарины. Сообщается, что новогодние персонажи уже работают и на других маршрутах электротранспорта.

В администрации города сообщили, что в новогоднюю ночь работа трамваев и троллейбусов продлена до 02:00 (MSK+1) 1 января. Затем на линию наземный электротранспорт вернется уже в 05:00 (MSK+1) 1 января.

Андрей Сазонов