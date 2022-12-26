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Коммерсантъ FM
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Идеи оригинальных подарков от «Дома фарфора»

В канун празднования Нового года «Дом фарфора» составил интересную подборку настольных игр как примера универсального подарка и семейного развлечения. В этом году порадовать близких можно домино Vista Alegre с цветочными элементами и португальским колоритом в оформлении. Игра-стратегия Enigme Noble — для тех, кто любит задачки на логику, а крестики-нолики Michael Aram «Цветок Кизила» проста в освоении и станет дополнением любого интерьера: миниатюрные белоснежные цветы, изготовленные из прочной эмали, гармонично сочетаются с латунной основой.

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Крестики-нолики Michael Aram «Цветок Кизила».

Крестики-нолики Michael Aram «Цветок Кизила».

Домино Vista Alegre.

Домино Vista Alegre.

Домино Vista Alegre.

Домино Vista Alegre.

Игра-стратегия Enigme Noble.

Игра-стратегия Enigme Noble.

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Крестики-нолики Michael Aram «Цветок Кизила».

Домино Vista Alegre.

Домино Vista Alegre.

Игра-стратегия Enigme Noble.

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