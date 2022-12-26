«Кубань-Вино» и агрофирма «Южная» открыли брендированные аудитории-лаборатории в КубГАУ

Компании, входящие в ГК «Ариант», сотрудничают с вузом в области образования, науки и в сфере внедрения новых технологий

Две новые учебные аудитории, оформленные в фирменном стиле крупнейших виноградо-винодельческих предприятий региона, оборудованы современной мебелью и оснащены плазменными панелями. Лаборатории позволят студентам осваивать современные методики оценки качества вина и выращивания винограда. Кроме того, брендированные пространства станут площадками для проведения мастер-классов, семинаров, научных и профориентационных мероприятий с участием представителей компаний.

«Брендированные классы станут своеобразным символом объединения образования и производства. В таких аудиториях студенты будут чувствовать связь с организациями, в которых они смогут работать в будущем, что, безусловно, важно для мотивации в учебе. Кроме того, они смогут еще во время обучения познакомиться с корпоративной культурой и традициями компании», - рассказала генеральный директор ООО «Кубань-Вино» Виктория Емельянович.

Фото: ООО "Кубань-Вино", Реклама

Она также отметила, что компания заинтересована в качественном обучении будущих специалистов, поэтому вносит свой вклад в улучшение образовательного процесса. «Кубань-Вино» занимается проведением производственной практики студентов профильных специальностей более пяти лет. В этом году на стажировку приняли более 130 студентов из 10 российских вузов и техникумов. В течение пяти месяцев под руководством опытных наставников студенты выполняли технологические операции, связанные с подготовкой виноматериалов к розливу, проводили лабораторные исследования вина. Во время прохождения летней стажировки студентам оплачивали проживание, а также сами рабочие смены. За время реализации студенческого проекта более 12 выпускников вузов по специальности «виноделие» трудоустроены в «Кубань-Вино».

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