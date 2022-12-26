HeadHunter: за год доходы сократились у 20% нижегородцев

С начала года зарплаты выросли у 11% опрошенных жителей Нижегородской области, сообщили в Head Hunter. Еще 20% респондентов сказали, что их доходы сократились, 45% не заметили изменений по сравнению с прошлым годом. Остальные затруднились с ответом или попали под сокращение на работе.

Больше всего тех, кого затронул рост зарплаты, – среди сотрудников в области добычи сырья (26% от общего числа опрошенных в этой категории), специалистов по закупкам (25%), производственных специалистов (22%), работников в сфере IT (21%) и банковских служащих (20%).

О падении доходов чаще говорили сотрудники автомобильного бизнеса (35% от общего числа респондентов этой группы), консультанты и работники сферы продаж (по 31%), специалисты в области туризма, гостиниц и ресторанов (30%), маркетологи (29%), медики и фармацевты (29%).

По данным Нижегородстата, средняя зарплата в регионе составила 44,6 тыс. руб. в январе-сентябре. Это на 12,1% больше, чем в прошлом году.

Анастасия Еремина