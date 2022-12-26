Демидовскую премию получат Дегтярь, Кирпичников, Коновалов, Розанов

Попечительский совет Научного Демидовского фонда утвердил лауреатов XXX Демидовской премии. Размер каждой премии — 1 млн руб. Церемония вручения состоится 10 февраля 2023 года в резиденции губернатора Свердловской области, сообщил департамент информационной политики региона.

«Мы возвращаемся после двух лет пандемии к традиции вручения премии в резиденции губернатора Свердловской области. А накануне, 9 февраля, в Демидовском зале Уральского федерального университета пройдут Демидовские чтения. Именно эту аудиторию украшают 100 портретов лауреатов новейшей истории и скоро появятся еще четыре»,— сказал исполнительный директор Научного Демидовского фонда Валерий Чарушин.

Награду получат четыре академика РАН:

Владимир Дегтярь — за выдающийся вклад в создание ракетной техники нового поколения

Михаил Кирпичников — за выдающийся в клад в развитие биоинженерии

Александр Коновалов — за выдающийся вклад в развитие нейрохирургии и клинической физиологии нервной системы

Алексей Розанов — за выдающийся вклад в развитие палеонтологии

Впервые Демидовская премия была вручена в Санкт-Петербурге в 1832 году. Одним из ее лауреатов был Дмитрий Менделеев — за издание первого учебника по химии. В 1993 году международный Демидовский фонд возродил вручение Демидовских премий. Из 104 лауреатов 12 представляют Урал. По итогам 2021 года премии получили академики РАН Радий Илькаев, Юрий Молин и Анатолий Бучаченко и генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский.

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Диана Сунагатуллина