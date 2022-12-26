В Рыбинске начальником управления строительства стал Владимир Бердников

Глава Рыбинска Дмитрий Рудаков представил нового начальника управления строительства — Владимира Бердникова. Экс-начальник Алишер Рустамов занял должность заместителя главы по архитектуре и градостроительству и курирует департамент архитектуры и управление строительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Рыбинска Фото: Пресс-служба администрации Рыбинска

«Работы много, опыт у Бердникова большой. Впереди – ремонт моста, проектирование школы и ливневки в Прибрежном, развитие стадиона «Сатурн», строительство дома под расселения, многие другие проекты, направленные на развитие города»,— написал господин Рудаков.

Владимир Бердников окончил Казанский государственный архитектурно-строительный университет, работал специалистом в правлении Государственной вневедомственной экспертизы и Министерстве строительства Республики Татарстан.

Алла Чижова

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