Бывшего замглавы СНБО Украины будут судить за разгон митинга на Майдане в 2013 году

Офис генерального прокурора Украины направил в суд обвинительный акт в отношении бывшего заместителя секретаря Секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины. Его будут судить за организацию и контроль разгона митинга на Майдане в Киеве 30 ноября 2013 года. Об этом сообщает Telegram-канал офиса генпрокурора.

«Следствием установлено, что 30 ноября 2013 года обвиняемый организовал и контролировал насильственный разгон работниками спецподразделения милиции “Беркут” мирной акции протеста на Майдане Незалежности в Киеве»,— говорится в сообщении ведомства.

Как утверждает пресс-служба офиса генпрокурора, к протестующим, без предусмотренных законодательством оснований, применялось физическое насилие и специальные средства. «В результате причинены телесные повреждения разной степени тяжести 55 гражданам, совершены насильственные действия, причинившие физическую боль, еще более 30 пострадавшим»,— отмечается в сообщении.

Генпрокуратура инкриминирует обвиняемому организацию незаконного препятствования должностным лицом проведению митингов и организацию превышения власти работниками правоохранительных органов с применением физического насилия.

Пост заместителя секретаря СНБО Украины 30 ноября 2013 года занимал Владимир Сивкович, однако в пресс-релизе не указано имени обвиняемого.

62-летний Владимир Сивкович был вице-премьером, ответственным за силовой блок в правительстве Николая Азарова с 11 марта до 13 октября 2010 года. Должность замсекретаря СНБО господин Сивкович занимал с октября 2010 года по декабрь 2013 года. 20 января 2022 года США ввели против него санкции, обвинив в дестабилизации на Украине по указанию российских властей. В июле украинские правоохранители обвинили господина Сивковича в сдаче юга страны российским военным в феврале 2022 года. По версии следствия, он работал в интересах РФ как минимум с 2019 года.

Эрдни Кагалтынов