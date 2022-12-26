У главы Днепропетровской области Украины проходят обыски по делу о коррупции

Национальное антикоррупционное бюро Украины проводит в Днепре обыски у фигурантов уголовного дела о коррупции при реализации проекта «Большая стройка» в Днепропетровской области. Об этом сообщил расследовательский проект «Схемы» со ссылкой на источники и депутат Верховной рады Александр Дубинский.

По их информации, обыски проходят в кабинете главы Днепропетровской областной администрации Валентина Резниченко, а также в департаменте жилищно-коммунального хозяйства администрации. Господин Дубинский утверждает, что обыск также проходит у куратора проекта «Большая стройка» Юрия Голика. Следственные действия проходят с 7:00 сегодняшнего дня, 26 декабря, уточнил он.

Кроме этого, обыски проходят у подрядчиков проекта: у фирмы «Стройинвестинжиниринг», на производственных предприятиях и связанных с компанией лиц.

В Национальном антикоррупционном бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуре пока не комментировали обыски.

В ноябре проект «Схемы» и «Украинская правда» опубликовали расследование о коррупции при восстановлении дорог в Днепропетровской области. По информации изданий, фирма «Стройинвестинжиниринг», получившая 1,5 млрд гривен с марта, связана с главой Днепропетровской области Валентином Резниченко. Деньги были получены по программе «Большая стройка».

Специализированная антикоррупционная прокуратура открыла уголовное дело по статьям «злоупотребление властью или служебным положением» и «легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем)».

Олеся Павленко