В Сочи хотят привлечь 406 млрд рублей инвестиций на реализацию новых проектов

В Сочи на сопровождении находятся 43 инвестпроекта, что на 12 больше, чем годом ранее. В их реализацию городские власти хотят привлечь 406 млрд руб. инвестиций, что позволит создать 20 тыс. рабочих мест. Об этом сообщил глава курорта Алексей Копайгородский в Telegram.

«Традиционно для Сочи большее количество инвестиционных проектов реализуется в санаторно-курортной и туристической сферах. В 2022 году их 25 с общим объемом инвестиций 294,5 миллиарда руб. Информация по всем передана для учета в новом Генплане»,— отметил Алексей Копайгородский.

Для строительства торгового центра на объездной дроге в Хостинском районе инвестору предоставлен земельный участок. Подготовка к строительству ТРЦ ведется в Центральном районе, строительство еще одного планируется на улице Пластунской. На курорте планируют масштабное строительство, в результате которого в городе появятся газозаправочные станции, аквапарк, спортивно-оздоровительный комплекс и логистический центр.

С начала 2022 года, по данным властей курорта, в реализацию инфраструктурных проектов в Сочи вложили более 20 млрд руб.

Анастасия Донскова

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