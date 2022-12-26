В Ярославле заработала снегоплавильная установка

В прошедшие выходные больше трети снега, 21 тыс. куб. м, вывезенного из Ярославля, начали плавить в специальной установке. До этого снежные массы хранились в специальном временном снегохранилище.

Установленные в снегоплавильной станции горелки доводят воду до температуры кипения. Горячая вода под давлением плавит поступающий в станцию снег. Таким способом удается растопить 100 куб. м снега в час.

По сообщению мэра Ярославля Артема Молчанова на снежный полигон вывезено 50 тыс. куб м снега.

Вероника Макарова

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