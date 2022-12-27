Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

ООО «ГТМ» справилось с поставленными задачами

В декабре завершаются работы по выносу газопровода Шебелинка-Белгород-Курск-Брянск (ШБКБ) за пределы городской черты Белгорода

Этот инвестиционный проект в ООО «Газпром трансгаз Москва» (ГТМ) называют «одним из самых масштабных инфраструктурных проектов не только Белгородской области, но и всего ЦФО».

Фото: «Газпром трансгаз Москва»

Фото: «Газпром трансгаз Москва»

Построен магистральный газопровод протяжённостью 44,3 км, выполнены работы по монтажу систем технологической связи, телемеханики, систем автоматизации и энергоснабжения. Произведен монтаж и обвязка узлов газораспределительной станции Белгород 1А производительностью 300 тыс. м3/час. Выполнено строительство распределительного газопровода Ду1200 протяженностью 17,3 км и распределительного пункта ГРП-1.

Реализованный проект создает условия для перспективного развития экономики региона на период не менее 50 лет.

Еще один масштабный проект осуществлен в районе реки Киржач, которая является границей Московской и Владимирской областей. На месте строительства первого этапа скоростной автомобильной дороги М-12 «Москва – Нижний Новгород – Казань» в 2022 году выполнено переустройство участков газопровода-отвода к ГРС Покров с 33 км по 41 км с сопутствующими коммуникациями (общей протяжённостью – 10,72 км). При выполнении переустройства были применены технологии, направленные на обеспечение дополнительной надежности и безопасности системы газоснабжения.

Как отмечают в ГТМ, несмотря на сложную геополитическую обстановку, напрямую влияющую на объем транспортировки газа и производственную деятельность предприятия, компания завершает год «со стабильными показателями и выполненными производственными программами».

Транспорт газа в 2022 году ожидается на уровне 147,5 млрд куб. м. (в 2021 году -158,7 млрд. куб. м.). Основной фактор снижения связан с уменьшением объема экспортных поставок. отечественным потребителям подано – 83,6 млрд. куб. м газа, экспорт в Европу – составил16,9 млрд. куб. м.

Газотранспортная система в зоне производственной ответственности компании работает стабильно, мероприятия по обеспечению безопасного газоснабжения потребителей выполнены полностью и в срок.

Как и было запланировано, внутритрубная диагностика осуществлена в текущем году на 2376 км., было выявлено более 157 тысяч дефектов различной степени опасности. При устранении дефектов благодаря использованию мобильных компрессорных установок (МКУ) удалось не допустить выбросов природного газа в атмосферу. С помощью МКУ перекачено свыше 53 млн. куб. м., что соответствует 100% плана.

Устранено 3 996 дефектов на 972 трубах, представляющих опасность для эксплуатации, заменено более 8,8 км труб различных диаметров.

Реализован план диагностического обслуживания оборудования и трубопроводов компрессорных станций: проведено диагностическое обслуживание 748 единиц сложных технических устройств, зданий и сооружений.

В течение года выполнены комплексные диагностические обследования на 121 ГРС.

В 2022 году работа «Однониточная газоизмерительная станция на ультразвуковых преобразователях расхода с узлом поверки на месте эксплуатации», представленная авторским коллективом компании, под руководством генерального директора Александра Бабакова, стала победителем Премии ПАО «Газпром» в области науки и техники.

Противокоррозионная защита сделана по программе ремонта ЛКП (программа ремонта лакокрасочных покрытий) на 95 производственных объектах общей площадью 7 722 кв. м.

Особое место среди программ ГТМ занимают экологические.

Ежегодно в компании растет количество автотранспортных средств, работающих на экологически чистом газомоторном топливе.

В 2022 году доля такого автотранспорта на ГМТ составит 48,8 % от общего количества автомобильной техники, пригодной для перевода на такое топливо.

Филиалы ГТМ участвуют во всероссийских субботниках «Зеленая весна» и «Зеленая Россия», акциях «Бумаге - вторую жизнь» и «Спаси дерево».

В период с 19 по 23 сентября 2022 года на базе Учебно-производственного центра (УПЦ) ООО «Газпром трансгаз Москва» состоялся «Фестиваль труда», объединивший более 120 специалистов из 32 дочерних обществ ПАО «Газпром».

Лучшие представители дочерних обществ собрались, чтобы поделиться секретами мастерства и побороться за звание лучшего по следующим профессиям: электрогазосварщик, кабельщик-спайщик, оператор газораспределительной станции, монтер по защите подземных трубопроводов от коррозии и специалист противокоррозионной защиты.

ООО «ГТМ»

Реклама

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...