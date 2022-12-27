ООО «ГТМ» справилось с поставленными задачами

Этот инвестиционный проект в ООО «Газпром трансгаз Москва» (ГТМ) называют «одним из самых масштабных инфраструктурных проектов не только Белгородской области, но и всего ЦФО».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Газпром трансгаз Москва» Фото: «Газпром трансгаз Москва»

Построен магистральный газопровод протяжённостью 44,3 км, выполнены работы по монтажу систем технологической связи, телемеханики, систем автоматизации и энергоснабжения. Произведен монтаж и обвязка узлов газораспределительной станции Белгород 1А производительностью 300 тыс. м3/час. Выполнено строительство распределительного газопровода Ду1200 протяженностью 17,3 км и распределительного пункта ГРП-1.

Реализованный проект создает условия для перспективного развития экономики региона на период не менее 50 лет.

Еще один масштабный проект осуществлен в районе реки Киржач, которая является границей Московской и Владимирской областей. На месте строительства первого этапа скоростной автомобильной дороги М-12 «Москва – Нижний Новгород – Казань» в 2022 году выполнено переустройство участков газопровода-отвода к ГРС Покров с 33 км по 41 км с сопутствующими коммуникациями (общей протяжённостью – 10,72 км). При выполнении переустройства были применены технологии, направленные на обеспечение дополнительной надежности и безопасности системы газоснабжения.

Как отмечают в ГТМ, несмотря на сложную геополитическую обстановку, напрямую влияющую на объем транспортировки газа и производственную деятельность предприятия, компания завершает год «со стабильными показателями и выполненными производственными программами».

Транспорт газа в 2022 году ожидается на уровне 147,5 млрд куб. м. (в 2021 году -158,7 млрд. куб. м.). Основной фактор снижения связан с уменьшением объема экспортных поставок. отечественным потребителям подано – 83,6 млрд. куб. м газа, экспорт в Европу – составил16,9 млрд. куб. м.

Газотранспортная система в зоне производственной ответственности компании работает стабильно, мероприятия по обеспечению безопасного газоснабжения потребителей выполнены полностью и в срок.

Как и было запланировано, внутритрубная диагностика осуществлена в текущем году на 2376 км., было выявлено более 157 тысяч дефектов различной степени опасности. При устранении дефектов благодаря использованию мобильных компрессорных установок (МКУ) удалось не допустить выбросов природного газа в атмосферу. С помощью МКУ перекачено свыше 53 млн. куб. м., что соответствует 100% плана.

Устранено 3 996 дефектов на 972 трубах, представляющих опасность для эксплуатации, заменено более 8,8 км труб различных диаметров.

Реализован план диагностического обслуживания оборудования и трубопроводов компрессорных станций: проведено диагностическое обслуживание 748 единиц сложных технических устройств, зданий и сооружений.

В течение года выполнены комплексные диагностические обследования на 121 ГРС.

В 2022 году работа «Однониточная газоизмерительная станция на ультразвуковых преобразователях расхода с узлом поверки на месте эксплуатации», представленная авторским коллективом компании, под руководством генерального директора Александра Бабакова, стала победителем Премии ПАО «Газпром» в области науки и техники.

Противокоррозионная защита сделана по программе ремонта ЛКП (программа ремонта лакокрасочных покрытий) на 95 производственных объектах общей площадью 7 722 кв. м.

Особое место среди программ ГТМ занимают экологические.

Ежегодно в компании растет количество автотранспортных средств, работающих на экологически чистом газомоторном топливе.

В 2022 году доля такого автотранспорта на ГМТ составит 48,8 % от общего количества автомобильной техники, пригодной для перевода на такое топливо.

Филиалы ГТМ участвуют во всероссийских субботниках «Зеленая весна» и «Зеленая Россия», акциях «Бумаге - вторую жизнь» и «Спаси дерево».

В период с 19 по 23 сентября 2022 года на базе Учебно-производственного центра (УПЦ) ООО «Газпром трансгаз Москва» состоялся «Фестиваль труда», объединивший более 120 специалистов из 32 дочерних обществ ПАО «Газпром».

Лучшие представители дочерних обществ собрались, чтобы поделиться секретами мастерства и побороться за звание лучшего по следующим профессиям: электрогазосварщик, кабельщик-спайщик, оператор газораспределительной станции, монтер по защите подземных трубопроводов от коррозии и специалист противокоррозионной защиты.

ООО «ГТМ»