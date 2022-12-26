В Макеевке под Луганском погиб рядовой из Воронежской области Андрей Некрасов

Во время боев в районе села Макеевка Луганской народной республики погиб рядовой из Лискинского района Воронежской области Андрей Некрасов. Об этом сообщил в своем telegram-канале глава администрации района Игорь Кирнос.

Погибшему было 44 года. Был ли мобилизованным, контрактником или добровольцем, не уточняется.

Глава района выразил соболезнования близким погибшего «от имени жителей района»: «В непростой для Отчизны момент он, ни секунды не сомневаясь, встал на защиту Родины и всех нас. Отдав свою жизнь в священном деле борьбы с фашизмом, он стал бессмертным примером подрастающему поколению, навсегда вписав свое имя в историю нашего государства».

Сергей Калашников

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