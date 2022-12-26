В Краснодаре объем выдачи займов компаниям за год вырос в 1,5 раза

Объем выданных займов предприятиям Краснодара за год увеличился в 1,5 раза. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

По итогам девяти месяцев 2022 года организации получили финансирование в объеме 641,9 млрд руб., что превышает показатель за аналогичный период прошлого года в 1,5 раза. Из общей суммы субъекты малого и среднего бизнеса получили 189,6 млрд руб.

По данным на ноябрь 2022 года, число субъектов МСП составило 277 тыс., что на 3,8% превышает показатель на начало года. Численность занятых в таких организациях составила 1 млн 150 тыс. человек.

Анастасия Донскова

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