Жителя Удмуртии отправили в колонию за нападение на полицейского

В Удмуртии суд вынес приговор жителю села Каракулино за применение насилия в отношении полицейского (ч. 1 ст. 318 УК РФ). Как сообщает пресс-служба прокуратуры республики, инцидент произошел в марте.

Установлено, что мужчина находился по месту жительства своего знакомого. Он нецензурно выразился в адрес сотрудников полиции, прибывших для проведения опроса, после чего нанес одному из них удар ногой по телу.

Суд назначил виновному наказание в виде двух лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.