В ЮФУ наградили лучших студентов 2022 года

В Южном федеральном университете в восьмой раз прошел конкурс «Студент года ЮФУ», сообщает пресс-служба вуза. В церемонии награждения, прошедшей в Музее истории ЮФУ, приняли участие 74 студента, сообщает пресс-служба университета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ЮФУ Фото: пресс-служба ЮФУ

Более 800 обучающихся состязались в этом году. На заочном этапе студенты отвечали на вопросы об истории университета и положений Этического кодекса ЮФУ, а также демонстрировали специфические знания в соответствии с выбранной номинацией. На очном этапе конкурсанты представляли презентацию своих достижений за прошедший год, видео-визитки, результаты своей научной и общественной деятельности.

В направлений «Научно-исследовательская деятельность обучающихся» и «Студент года в области архитектуры и искусств» награды получили Артем Ковалец (Физический факультет), Кирилл Федоренко (Физический факультет), Карина Мурадалиева (Академия психологии и педагогики), Константин Пападопулос (Юридический факультет), Александра Линник (Академия архитектуры и искусств).

В направлении «Наставник года», «Староста года» и «Эрудиция года» были номинированы Давид Шефиев (Экономический факультет), Данил Киселёв (Институт социологии и регионоведения), Татьяна Непомнящих (Институт филологии, журналистики и межкультурной коммуникации). Лучшим иностранным студентом стал Хосе Алехандро Кардона Падилья (Экономический факультет).

По направлению «Добровольческая деятельность обучающихся», «Общественная деятельность обучающихся», «Культурно-творческая деятельность обучающихся» награды получили Александра Ерина (Институт наук о Земле), Анастасия Зеленкова (Институт философии и социально-политических наук), Альбина Дидович (Институт социологии и регионоведения), Григорий Чибичян (Институт математики, механики и компьютерных наук им. И.И. Воровича).

Номинантами направлений «Боец Штаба студенческих отрядов года», «Спортсмен года в женском зачете» и «Спортсмен года в мужском зачете» стали Карен Красенков (Институт социологии и регионоведения), Вероника Королёва (Академия физической культуры и спорта), Майя Яковлева (Институт филологии, журналистики и межкультурной коммуникации), Звание «Профсоюзный лидер года» получил Павел Москаленко (Институт истории и международных отношений).

Победителями направления «Информационная деятельность обучающихся» стали Милана Школьникова (Институт философии и социально-политических наук), Антон Елденко (Институт математики, механики и компьютерных наук им. И.И. Воровича), Марина Воробьёва (Институт наук о земле), Даниил Шумихин (Академия архитектуры и искусств), Анастасия Семенова (Институт филологии, журналистики и межкультурной коммуникации).

Анастасия Назарова