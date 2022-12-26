Изображение ратуши курорта «Роза Хутор» появилось на специальном почтовом штемпеле

К открытию зимнего сезона 2022–2023 на «Роза Хутор» Почта России инициировала выпуск специального переводного штемпеля. Его оттиск украшает надпись: «Привет с курорта "Роза Хутор"!», а также изображение главной достопримечательности горного кластера Сочи — ратуши с часами на Площади Роза.

Теперь все гости курорта «Роза Хутор» могут отправить свои открытки с оттиском тематического штемпеля из почтового отделения 354392 по адресу: пгт Красная Поляна, ул. Трудовой Славы, д. 3. В отделении штемпель будет храниться в течение пяти лет.

«"Роза Хутор" — это самый популярный горный курорт России, который принимает множество туристов, спортсменов и отдыхающих со всей страны. Теперь на открытках, письмах, посылках с сувенирами с курорта появится ещё один памятный элемент — оттиск штемпеля. Почтовый штемпель не только украсит отправление, но и зафиксирует дату, когда гости курорта отдыхали в нашем регионе»,— рассказала директор УФПС Краснодарского края Почты России Елена Бабак.

Круглогодичный горный курорт «Роза Хутор» является ярким примером эффективного наследия XXII Олимпийских и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года. Именно здесь прошли первые соревнования Игр в Сочи и было разыграно 30 комплектов олимпийских медалей в 15 спортивных дисциплинах (горнолыжный спорт, сноуборд, фристайл), почти треть от общего количества комплектов медалей (98), а также 32 из 76 комплектов паралимпийских наград. Сегодня курорт располагает самой обширной зоной катания в России — 105 км трасс, а также разветвленной картой пеших маршрутов в горах. В зимний и летний сезоны здесь отдыхают почти 2 млн гостей.

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«Мы рады, что наше сотрудничество с Почтой России успешно продолжается. Спустя пару лет после Олимпиады была создана специальная почтовая марка с самым узнаваемым символом курорта — ратушей. Теперь есть уникальный штемпель, и, я надеюсь, у наших гостей появится добрая традиция — в память об отдыхе в горах Сочи делать с ним разные почтовые отправления»,— отметил генеральный директор курорта «Роза Хутор» Александр Белокобыльский.

Информационная справка В Краснодарском крае 20 почтамтов, 1259 почтовых отделений (346 городских, 910 сельских и 3 передвижных), магистральный сортировочный центр, автобаза, 11 участков курьерской доставки. В Краснодарском крае более 1000 почтовых маршрутов общей протяженностью свыше 130 000 км. В автопарке управления 488 автомобилей. Чтобы всегда быть в курсе наших новостей, подписывайтесь на Телеграм-канал Почты https://t.me/napochte

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