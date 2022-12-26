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Житель Еланского района подозревается в присвоении компенсации дочери

В отношении 38-летнего жителя Еланского района Волгоградской области возбудили уголовное дело по ч.3 ст.160 УК РФ (присвоение в крупном размере).

По информации СУ СК, с 2018 года по сентябрь этого года подозреваемый, являясь единственным родителем и опекуном 15-летней дочери, присвоил поступающие ей на банковскую карту средства, начисляемые в качестве компенсации за потерю кормильца.

С июля 2017 года девочка переехала от отца к бабушке. Однако подозреваемый не передал ей ее банковскую карту. Всего мужчина присвоил и потратил более 450 тыс. руб., принадлежащие его дочери.

Основанием для возбуждения уголовного дела послужили материалы прокуратуры Еланского района.

Марина Ковалева

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