СМИ: сотрудника внешней разведки Германии подозревают в передаче России данных об Украине

Стали известны новые подробности обвинений против сотрудника Федеральной разведывательной службы Германии (БНД). 22 декабря прокуратура ФРГ задержала его по подозрению в передаче секретных данных российской разведке. Как сообщает портал Tagesschau со ссылкой на данные радиокомпаний WDR и DNR, среди прочего он передавал России секретные сведения об оценке ситуации на Украине.

После задержания прокуратура объяснила, что сотрудник в текущем году передал информацию, полученную в ходе выполнения своей работы. Другие подробности в прокуратуре сообщать отказались. По информации СМИ, сотрудника внешней разведки могли шантажировать.

23 декабря немецкое издание Focus Online со ссылкой на немецких силовиков сообщало, что подозреваемый работал в аналитическом отделе. По информации источников, он имел доступ к записям телефонных разговоров, в том числе с Агентством национальной безопасности США (подразделение американского Минобороны) и Центром правительственной связи Великобритании.

Лусине Баласян