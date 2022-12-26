Проектно-сметная документация нового вокзала Пермь II ожидает экспертизы

Проектно-сметная документация нового вокзала Пермь II готова и ожидает главгосэкспертизы. Об этом сегодня в рамках пресс-конференции сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. По его словам, средства на проекты были выделены Российскими железными дорогами. Проект имеет одобрение со стороны руководителя ОАО «РЖД» Олега Белозерова и зампреда правительства РФ Дмитрия Чернышенко. Ожидается, что первый камень реконструкции вокзала будет заложен уже в следующем году, на День города, 12 июня. По словам господина Махонина, существующие проектные решения — самые большие инвестиции РЖД в пассажирскую инфраструктуру. Это будет глобальный транспортно-пересадочный узел, в котором будут сочетаться современные решения, но сохранится облик Перми II.

Дмитрий Махонин рассказал и о планах развития городской электрички. По словам губернатора, сейчас не хватает инфраструктуры в виде остановочных пунктов. Необходимо, чтобы было примерно 30 остановочных пунктов. Сейчас ведется проектирование, и в 2023 году планируется сделать два остановочных пункта на Перми I и в створе улицы Попова. Там будет расположен сквер Гоголя и новый гостиничный комплекс. «Там будет что-то похожее на Зарядье с выходом на смотровую площадку»,— уточнил губернатор. Проект реализуется за счет средств краевого бюджета, РЖД и частного инвестора, который строит отель с апартаментами.

Реконструкция вокзала — часть совместного проекта Пермского края и ОАО «Российские железные дороги» по созданию транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Пермь II» на территории Товарного двора в Дзержинском районе. Проект предполагает также строительство автобусного вокзала и благоустройство окружающей территории. Без учета реконструкции вокзала он ранее оценивался в 2,5 млрд руб.