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В Самарской области более 1000 семей оформили сельскую ипотеку Россельхозбанка

В Самарской области 1078 семей оформили в Россельхозбанке сельскую ипотеку под 3% годовых на сумму 2,3 млрд руб. Программа начала действовать весной 2020 года. Об этом сообщил директор самарского филиала банка Раиль Багдалов.

Цель госпрограммы заключается не только в привлечении молодежи в села, но и в предоставлении возможности улучшить качество жизни, переехав в экологически благоприятную местность.

За последние несколько лет сельская ипотека стала одной из самых востребованных ипотечных программ. В качестве первоначального взноса следует внести минимум 10% от стоимости приобретаемого объекта. На него можно будет потратить средства материнского капитала. Максимальный размер кредита в Самарской области составляет 3 млн руб., однако оформить заем могут сразу два члена семьи.

Евгений Чернов

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