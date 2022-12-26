В Севастополе по факту надругательства подростками над могилами возбудили уголовное дело

В Севастополе по факту повреждения могил на местном кладбище тремя подростками в возрасте от 11 до 12 лет возбудили уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба УМВД города.

О происшествии дежурному сообщили еще 7 декабря. Прибыв на место, полицейские обнаружили более десятка поврежденных могил. Сотрудники правоохранительных органов установили личности причастных лиц. С детьми и их родителями провели профилактическую беседу.

«Рассматривается вопрос о постановке школьников на профилактический учет»,— говорится в сообщении.

Уголовное дело по факту инцидента возбудили по ст. 244 УК РФ (надругательство над телами умерших и местами их захоронения).

Анастасия Донскова

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