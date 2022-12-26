В Петербурге задержали бывшую учительницу с крупной партией наркотиков

Полиция Санкт-Петербурга задержала женщину с крупной партией наркотиков. По данным правоохранителей, она является участницей преступной группы и занималась перевозкой запрещенных веществ, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу и Ленобласти.

Сбытчицу остановили вечером в субботу, 24 декабря у жилого дома на Лесном проспекте. В ее сумке оказались пять свертков с психотропными веществами почти на 5 кг. Уже в ее квартире нашли более трех сотен готовых закладок с подписями, электронные весы и телефоны, которые использовались в преступных целях.

Как уточняет Telegram-канал «Mash на Мойке», женщина окончила РГПУ имени Герцен и занимала должности инженера в строительных компаниях. Одно время работала учителем ОБЖ. Наркотики она хранила в той же квартире, где жила с ребенком. Уголовное дело возбудили по двум частям 228 УК РФ – женщине грозит срок до 20 лет.

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