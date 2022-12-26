Кубанские школы получили 55 новых автобусов

В школы Краснодарского края передали новые автобусы. Об этом сообщила вице-губернатор Кубани Анна Минькова в своем Telegram-канале.

«Транспорт передали в 12 коррекционных школ-интернатов и в общеобразовательные организации 16 районов»,— рассказала госпожа Минькова.

По ее данным, в Краснодарском крае каждый день выходят на маршруты более 1,4 тыс. школьных автобусов, которые перевозят порядка 72 тыс. детей.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что за 2022 год для спортивных школ Кубани приобрели 36 автобусов «Газель» на 19 мест.

Альбина Баразгова

Читайте нас в Telegram