«ЭнергосбыТ Плюс» отключает юрлиц-неплательщиков от тепла и горячей воды

Специалисты АО «ЭнергосбыТ Плюс» приступают к ограничению услуги отопления для юридических лиц, которые задолжали за тепло и горячую воду. Для того, чтобы восстановить подачу коммунального ресурса, необходимо будет не только погасить долг, но и возместить затраты на отключение и повторное подключение.

В настоящее время в Перми, Березниках, Краснокамске, Чайковском и Лысьве уже проходят мероприятия по ограничению поставки горячей воды. Более 50 организаций лишились возможности пользоваться этим коммунальным ресурсом. Согласно Постановлению Правительства РФ № 808 от 08.08.2012 г., в случае просрочки платежей за услуги отопления и горячего водоснабжения в течение двух месяцев, клиент может быть ограничен. Уведомления о предстоящем отключении горячего водоснабжения направлены всем собственникам встроенных помещений.

Ограничение на услугу ГВС накладывается в виде блокировки, либо опломбировки, которая препятствует использованию водоразбора. Нарушение опломбировки является административным правонарушением. В случае, если ограничение коснется услуги теплоснабжения, оно может быть реализовано с использованием специальной техники и демонтажом сети. Стоимость возобновления оказания услуги в этом случае значительно возрастает.

«Безответственные руководители организаций вынуждают нас идти на крайние меры, предусмотренные законом. Но это самый эффективный метод диалога с теми, кто считает допустимым экономить на коммунальных услугах. Все средства, вырученные в ходе мероприятий по взысканию, мы направляем на модернизацию оборудования, повышение качества наших услуг», — подчеркивает руководитель Управления по работе с дебиторской задолженностью Пермского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Марина Мотовилова.

АО «ЭнергосбыТ Плюс» – объединенная энергосбытовая компания Группы «Т Плюс», состоящая из 14 региональных филиалов на территории Российской Федерации. Клиентами компании являются более 7 млн физических лиц и более 180 тысяч юридических лиц. «ЭнергосбыТ Плюс» имеет статус гарантирующего поставщика на территории Свердловской, Кировской, Ивановской, Оренбургской областей и Удмуртской Республики. Это означает обязанность обеспечения электроэнергией любого обратившегося к ней жителя или предприятия. Пермский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» Пермский филиал входит в состав АО «ЭнергосбыТ Плюс» и оказывает услуги по исполнению сбытовых функций и теплоснабжающих предприятий компании ПАО «Т Плюс» (Пермь, Краснокамск, Чайковский, Березники, Лысьва) по работе с потребителями и поставщиками тепловой энергии и горячей воды. Филиал ведет договорную работу и претензионную в сфере теплоснабжения и горячего водоснабжения, сбор денежных средств, проводит взыскание дебиторской и кредиторской задолженности, выполняет расчеты по определению количества энергоресурсов и формирование платежных документов, осуществляет функции тепловой инспекции, контроля коммерческого учета потребителей и организации мероприятий по подготовке к отопительному периоду. Для исполнения сбытовых функций по работе с физическими лицами на территории Пермского края филиал сотрудничает с ОАО «КРЦ-Прикамье», ПАО «Пермэнергосбыт», АО ВЦ «Инкомус».