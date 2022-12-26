В Башкирии проводят проверку по факту гибели девушки на морозе

Прокуратура Мечетлинского района и Дуванский межрайонный следственный отдел СКР по Башкирии проводят проверку в связи с обнаружением тела замерзшей 17-летней девушки, сообщили в пресс-службах прокуратуры Башкирии и республиканского СКР. По данным «Ъ-Уфа», это Айгуль Аиткулова.

Девушка была найдена сегодня утром в верхней одежде без видимых телесных повреждений в селе Дуван-Мечетлино возле ворот частного дома, где она жила с семьей. По предварительной версии, она могла замерзнуть, возвращаясь ночью домой. Следствие назначило судебную медэкспертизу.

Районная прокуратура проверит «соблюдение законодательства о профилактике безнадзорности несовершеннолетних, даст оценку деятельности органов опеки и попечительства, а также исполнению родительских обязанностей», указано в сообщении.

Как сообщал Telegram-канал Mash Batash, тело девушки обнаружили ее братья. По данным канала, погибшая была приемным ребенком, у нее были проблемы с ментальным здоровьем из-за тяжелого детства в предыдущей семье. Кроме нее в семье еще четверо приемных детей, пишет Mash Batash.

Майя Иванова

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте