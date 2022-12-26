Путин увеличил штат ФССП

Президент России Владимир Путин увеличил штат Федеральной службы судебных приставов (ФССП). Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Документ вступает в силу 1 января 2023 года.

Численность работников территориальных органов ФССП увеличится с 73869 до 76333 человек, а с июля — до 78250 человек. В их числе сотрудники органов принудительного исполнения — с 61630 до 63794 человек (с июля – 65593 человек) и федеральных гражданских служащих — с 12239 до 12539 человек (с июля — 12657).

Количество сотрудников центрального аппарата ФССП осталось без изменений — 690 человек. Из них количество сотрудников принудительного исполнения — 180 человек, федеральных гражданских служащих — 500 человек, служащих — 10 человек.

Лусине Баласян