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В Петербурге за неполную неделю закрыли семь незаконных елочных базаров

С момента открытия елочных базаров в Санкт-Петербурге 20 декабря полиция вместе с представителями Смольного закрыли семь нелегальных точек продаж елей общей площадью 100 кв. м, рассказали в пресс-службе городского Комитета по контролю за имуществом.

«Несанкционированные сезонные торговые точки ликвидированы на проспектах Просвещения, Большевиков и Авиаконструкторов, Новосмоленской набережной, Долгоозерной и Гаккелевской улицах, Комендантском проспекте»,— говорится в сообщении ведомства.

В результате рейдов у владельцев нелегальных базаров изъяли более 400 деревьев, отметили в комитете.

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