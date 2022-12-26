В Краснодаре накажут водителя, сломавшего шлагбаум на муниципальной парковке

Водителя автомобиля, сломавшего шлагбаум на муниципальной парковке у «Микрохирургии глаза» на улице Красных Партизан, привлекут к административной ответственности. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

Нарушителя выявили сотрудники администрации и правоохранительных органов при помощи записей с камер наружного видеонаблюдения.

На кадрах видно, как мужчина подъехал к шлагбауму, заклеил обзор камеры у въезда на парковку и, подняв заграждение руками, выехал со стоянки. Ущерб оценили в 11 тыс. руб.

Анастасия Донскова

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