В Саратове с января планируют повысить цены на проезд в трамваях и троллейбусах

В Саратове планируется повышение цен на проезд в электротранспорте.

Сегодня этот вопрос был внесен с голоса на комиссии по городскому хозяйству, градостроительству, архитектуре, транспорту, связи и торговле гордумы депутатом от «Единой России» Вячеславом Тарасовым.

Председатель комитета дорожного хозяйства, транспорта и благоустройства администрации Александр Гусев объявил, что стоимость безналичного проезда увеличится на два руб. - с 25 до 27 руб., наличного – на рубль - с 29 до 30 руб. Он объяснил это ростом затрат на электроэнергию и назвал повышение экономически обоснованным.

Если повышение одобрят 27 декабря на заседании гордумы, то саратовцы будут ездить по новым расценкам с 1 января 2023 года.

Марина Ковалева